街中にある自動販売機の形態や取扱商品が多様化している。いつでも気軽に必要なものを買えるだけでなく、限定品や偶発的な出会いを楽しむ場としても、消費者の関心を集めている。（岩浅憲史）東京都大田区にある羽田空港直結複合施設「羽田エアポートガーデン」のコクヨ（大阪）直営店で人気を集めているのが、文房具が買える「ＩｏＴ自販機」だ。２０２３年、「文具との出会いを楽しんでもらおう」と設置した。タッチパネル