和製大砲の勢いが止まらない。現地時間5月8日、本拠地でのマリナーズ戦に「2番・一塁」で先発出場した村上宗隆ホワイトソックス）は、初回の第1打席で3試合ぶりとなる15号ソロを放った。この一発で年間63本塁打ペースを維持し、2022年にアーロン・ジャッジ（ヤンキース）が残したア・リーグ記録の62本を上回る快進撃が続いている。【動画】逆方向へ豪快弾！村上宗隆、15号ソロは8カード連続初戦本塁打柔と剛が合わさった一