「陸上・木南道孝記念」（１０日、ヤンマースタジアム長居）女子棒高跳びで諸田実咲（２７）＝アットホーム＝が、自らの日本記録を３年ぶりに２センチ更新する４メートル５０の日本新記録を樹立して２連覇した。４メートル３０を２回目、４メートル４１を３回目でクリアして迎えた４メートル５０。１回目であっさり成功させると、喜びを爆発させた。「調子はいいなと感じていた。やっと跳べたなという安心感とうれしさがある