お笑いコンビ「サンカラーニ」のマックさんが2026年5月8日、元恋人のさいとうさんとの交際中に「17名の女性と不適切な関係」があったとする告発を認め、謝罪した。「当時の私には想像もできなかった事実がいくつも判明」マックさんとその元恋人・さいとうさんは、約6年間に渡りSNSで「お笑い芸人の彼女」として活動していた。若手芸人であるマックさんと、素顔を隠したままマックさんを支える一般人のさいとうさんの仲むつまじい様