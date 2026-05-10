おととい、JR横浜駅の近くの道路でみつかった陥没はその後拡大していて、復旧のめどは立っていません。【映像】拡大する陥没（上から見た様子も）おととい、横浜市西区の道路で直径およそ5メートル、深さ15センチほどの陥没が見つかりました。きょう午前、陥没した部分を確認すると、さらに広く、深く拡大しているのが確認できます。陥没の拡大を食い止めるため、土砂を流し込む作業が続けられていますが復旧のめどは立っ