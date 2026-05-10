富裕層を対象とした税制は変更が容易であるため、歴史上さまざまな方法が試されてきました。しかし単に富裕層から多くの金銭を徴収してしまうと、投資を通じ日本経済全体への資金流入に影響を及ぼします。どのように課税するのか、社会を構成する要素の変化から判断する必要があるのです。本稿では著・矢内一好氏のゴールドオンライン新書『世界の税金はどうなっているのか : 富裕層の相続戦略シリーズ【国際編】』から一部を抜粋