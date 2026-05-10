自分の代わりに退職の意向を会社に伝えてもらう「退職代行業」。利用は増え続けていますが、業者の摘発を機に変化が。 【写真を見る】｢これが噂の退職代行か…｣ 新入社員が電話1本で 退職防止は500円の“豪華社食” 業者逮捕で業界に大変化も 平日のランチでにぎわうレストラン。A5ランクのローストビーフに…ジャマイカの郷土料理「ジャークチキン」。 「めちゃくちゃ美味しいです」「本当にありがたい」