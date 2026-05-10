10日午前9時20分ごろ、兵庫県加古川市西神吉町の自動車専用道路「加古川バイパス」で、高校の部活動の生徒を乗せたマイクロバスが乗用車に追突した。計4台が絡み、高校生1人を含む3人が軽傷を負った。県警高速隊によると現場では当時渋滞が発生しており、マイクロバスには兵庫県内の高校の生徒16人を含む18人が乗っていた。県警が事故原因を調べる。