「ドジャース２−７ブレーブス」（９日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は八回の第４打席で、左前打を放ち３試合連続安打とした。先頭のキム・ヘソンが四球で出塁するも、続くフリーランドが併殺打に倒れた。２死無走者で右腕・ロペスとの対戦。初球の甘いフォーシームにスイングをかけるも、タイミングが合わずミスショットでファウルとなった。２球目のフォーシームもバックネット方向へのファウルとなって追い込