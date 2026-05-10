俳優の本郷奏多が１０日放送のフジテレビ系「かのサンド」に出演。海外でハマっていることを明かした。この日はサンドウィッチマンの伊達みきお、富澤たけし、お笑い芸人の狩野英孝と鎌倉の街を歩いた。旅行へは行くかと聞かれた本郷は「僕、海外は実は結構、行ってまして」と回答。「旅行っていうか。観光はほとんどしないんですが、１人でポーカーの大会だけ出てます。トランプのポーカーがはやってて。飛行機乗って行きま