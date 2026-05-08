5月7日（木）の見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、先週から引き続き、人気企画「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える女子会」が放送された。重盛さと美は、“賢者タイム”があると赤裸々に明かして…。【映像】“賢者タイム”の話題から重盛さと美がトンデモ発言した瞬間以前、ゲストの女性陣が下着やAV、経験人数などについて赤裸々にトークし、話題を呼んだ“小声女子会”。半年ぶりに実施された小声女子