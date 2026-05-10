レアル・マドリードのアルバロ・アルベロア監督が、選手同士の衝突に言及した。9日、スペイン紙『マルカ』が伝えた。宿敵バルセロナとの対戦を前に、ウルグアイ代表MFフェデリコ・バルベルデとフランス代表MFオーレリアン・チュアメニがトレーニングで衝突。激しい口論のなかで頭部を負傷したバルベルデは“エル・クラシコ”欠場が決まり、レアル・マドリードは両選手に50万ユーロ（約9200万円）ずつの罰金を科す大騒動に発展