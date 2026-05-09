Image: Shutterstock 大気から炭素を除去する前に、まずは排出量を削減しないと…。気候変動による最悪のシナリオを避けたければ、国際社会は二つの作業を同時に進める必要があります。ひとつは、再生可能エネルギーへの急速な移行。もうひとつは、大気からの二酸化炭素除去です。どちらの対策も膨大な費用が必要です。しかし、新たな研究によると、アメリカは高コストで大量のエネルギーが