日本橋三越本店は5日、催事出店者の衛生管理について「お詫び」を発表した。【写真】顧客の個人情報流出を公表・謝罪した西日本シティ銀行同店公式サイトに「【お詫びとお知らせ】催事出店者における衛生管理についてのお詫び」を掲出。「このたび、4月22日（水）から4月27日（月）の期間で開催しておりましたイタリア展PART1の出店者である＜FOCACCIAMO＞のスタッフが不適切な衛生管理行為を行い、お客さまにご不安、ご不快