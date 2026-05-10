宮粼あおいが夫の首を斬り落とすNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』が、5月3日放送の第17回「小谷落城」をめぐり、大きな波紋を広げている。この回で描かれたのは、織田信長（小栗旬）と対立した浅井長政（中島歩）の最期だった。小谷城は織田勢の猛攻の前に落ち、長政はついに自ら死を選ぶ。戦国ドラマとしてはお馴染みの場面だったが視聴者の間で議論を呼んだのは、その後の描写だ。腹を切ったはいいが、介錯する者がおらず苦悶