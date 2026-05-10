フィーバータイム終了…【漫画】本編を読む「わっかる〜！うちの子もそうです」「急速冷凍庫かっ!って突っ込みたくなるくらい早い冷めっぷりですよね」とコメント欄を沸かせたのは、ユウコトリトリ( @yuko_toritori)さんが描いた“柴犬あるあるエピソード”。柴犬だけでなく、猫などのペットを飼っている人にとってもわかりみが深い“あるある漫画”なのではないだろうか？本エピソードについて、ユウコトリトリさんにさらに話を聞