テレビアニメ『プリキュア』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜前8：30）シリーズの新作となる第23作目『名探偵プリキュア！』（たんプリ）第15話「森亜るるかの秘密」が10日、放送された。森亜るるかの個人情報が明らかになり、ネット上で話題となっている。【画像】まさかの昭和生まれ！年齢がバレた森亜るるか公開された場面カット第15話は、ロンドンのキュアット探偵事務所から届いた手紙には、キュアアルカナ・シャ