超巨大なピックアップトラックが日本上陸！国土交通省による「米国製乗用車の認定制度」の活用により、トヨタ米国工場で生産された「タンドラ」が2026年4月2日から日本国内で発売されました。しばらくは東京・芝浦の「トヨタモビリティImport」での予約商談のみとなり、一般発売は今夏以降の予定とされています。米国製乗用車の認定制度とは、一定条件をクリアした米国製車両は日本の保安基準を満たしたものとする新制度で