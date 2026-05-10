北朝鮮軍部隊がロシアの第2次世界大戦勝利を記念する戦勝記念日の軍事パレードに初めて参加したことが確認された。ロシア国営タス通信は9日、SNSに北朝鮮軍部隊のパレード動画を上げた。動画には銃を持ち制服を着た北朝鮮軍が列を作って行進する姿が写っていた。列の先頭には北朝鮮国旗とロシアの戦勝記念日を記念するメッセージが書かれた旗を掲げた旗手が立った。北朝鮮軍が「赤の広場」に姿を表わすと、北朝鮮のシン・ホンチョ