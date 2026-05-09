8カード連続で初戦に一発…ベナブル監督「いいスイングの決断」【MLB】マリナーズ 12-8 Wソックス（日本時間9日・シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は8日（日本時間9日）、本拠地で行われたマリナーズ戦に「2番・一塁」で先発出場し、3試合ぶりとなる15号を放った。これで本塁打王争いではヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手に並んだ。試合後、ウィル・ベナブル監督は「ああ、素晴らしいことだ」と手放しで称賛し、類