イランが「海峡庁」を設立し、ホルムズ海峡に対する統制権の強化に動き出したという。7日（現地時間）のCNNなどによると、イランは「ペルシャ湾海峡庁」（Persian Gulf Strait Authority・PGSA）を発足させた。これは船舶の海峡通航を承認して通航料を徴収するための機関と把握される。PGSAは「船舶情報申告書」（Vessel Information Declaration）を発行し、すべての船舶が安全な航行のために義務的に作成するようにした。船主側