ハンタウイルスによる集団感染が疑われているクルーズ船が寄港する予定の島では、寄港に反対するデモが行われました。一方、WHO＝世界保健機関は、あらたに1人の感染が確認され、これまでに6人が感染したと発表しています。10日にクルーズ船「MVホンディウス号」が到着する予定のスペイン領カナリア諸島のテネリフェ島では、乗客らの下船に向けた準備が急ピッチで進められています。港湾局の責任者「日曜日の早朝に船は着きます。