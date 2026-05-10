今回は、彼氏の弟に悲しい現実を知らされたエピソードを紹介します。彼氏にデートをドタキャンされ…「私には2年前から交際している彼氏がいます。彼氏とは結婚したいと思っていますが、今のところ彼氏からそういう話はありません。そんなある日のこと、仕事帰りにデートの約束をしていたのですが、彼氏にドタキャンされました。そこで残業して帰ろうとしたら、彼氏の弟にばったり会いました。彼氏の弟の会社は、私の会社と同じビ