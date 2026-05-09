「これ、本当にマクドナルド？」そんな声が上がっています。現在話題になっているのは、ディズニーエリア近くに誕生した“世界最大規模”のマクドナルド。あまりのスケール感に、SNSでは「もはやテーマパーク」「情報量多すぎる」と驚きの声が広がっています。 3階建て＆巨大遊具付き…スケールが別次元 注目を集めているのは、フランスのディズニーランド・パリ周辺エリアに誕生した超大