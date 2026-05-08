5月3日、8人組アイドルグループ・timeleszの冠番組『timeleszファミリア』が放送され、メンバーがマジックを体験するという企画が行われた。そこで飛び出した、メンバーの菊池風磨による発言が物議を醸している。スタジオには、普段はサラリーマンとして働きながらマジシャンとして活動しているという異色の経歴を持つマジシャン・Ibukiが登場。世界のマジック大会「FISM」でグランプリを獲得した凄腕マジシャンの離れ業に、8