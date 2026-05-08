クレヨンしんちゃんの公式X（旧Twitter）は5月8日、投稿を更新。実写コンテンツ『もうひとつのクレヨンしんちゃん やかんの家族だゾ！』の新ビジュアルを公開し、話題を集めています。【写真】実写版風間くんの新ビジュアル「役者さん誰だろ？」同アカウントは「トオルちゃん、どうしたの！？」とつづり、1枚の画像を投稿。コカ・コーラの商品「やかんの麦茶」とアニメ『クレヨンしんちゃん』がタッグを組んだ実写化ショートムービ