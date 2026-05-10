福島県郡⼭市の磐越道で21人が死傷したマイクロバス事故を巡っては、乗っていた高校生が通う私立北越高校（新潟市）に頼まれてレンタカーと外部の運転手を探したとするバス運行会社・蒲原鉄道（新潟県五泉市）と、そんな依頼はしていないという高校の主張が対立している。そんな中、かつて蒲原鉄道に籍を置いていた人物が、同校へのレンタカー手配は恒常的に行なわれてきたと証言した。蒲原鉄道はこうした実態を