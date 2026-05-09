先の見えない中東情勢の影響は、私たちの身近な生活にまで及び始めている。調剤薬局からは「薬はあっても容器が足りない」と嘆く声も。塗り薬を入れる軟膏容器など、プラスチック製品が手に入りづらくなっているというのだ。一体、何が起きているのか。薬局やメーカーを取材すると、薬を扱うが故に代替のきかない背景が見えてきた。【写真を見る】「薬はあっても容器が足りない」中東情勢の影響で薬局の軟膏容器などプラスチック製