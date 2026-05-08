7日、学歴詐称疑惑で静岡県伊東市の前市長を辞職していた田久保眞紀氏（56）に対し、市民の有志が監査委員へ住民監査請求を行った。現在の伊東市長・杉本憲也氏（44）に対し、市議会議員選挙と市長選挙に要した費用およそ8,200万円あまりを請求するよう勧告することを求めているという。「伊東市の監査委員に対し監査請求を行なったのは、市民有志でつくる団体『田久保前市長×1億円請求プロジェクト』のメンバーです。7日に会見を