政府は、成長戦略で重点を置く人工知能（ＡＩ）や半導体など「戦略１７分野」の担い手を育てるため、リスキリング（学び直し）の支援に取り組む省庁横断の会議を新設する方向で調整に入った。労働力の移動を促し、成長分野で人材を確保する狙いがある。学び直しのプログラムを認定する制度も創設する見通しだ。政府関係者によると、会議は「リスキリング・人材確保推進会議」（仮称）とし、内閣官房に設置する方向だ。厚生労働