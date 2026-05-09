「東京六大学野球、早大−立大」（９日、神宮球場）審判団がＮＰＢ・川上拓斗審判員の番号「２９」をヘルメットに刻んでゲームをさばいた。川上審判員は４月１６日に神宮球場で行われたヤクルト−ＤｅＮＡ戦で球審を務めた際に頭部を負傷し、緊急手術を受けた。その後、ＮＰＢは同３０日に集中治療室（ＩＣＵ）から一般病棟に移ったと発表。まだ意識は回復しておらず、治療が続いているという。東京六大学では４月２５日か