利用の学生「内定後のほうが大変、後輩には勧められない」学生の就職活動を支援する就職エージェントを巡るトラブルが後を絶たない。紹介された企業から内定を得た学生に就活の終了を迫る「オワハラ」（就活終われハラスメント）が目立つ。人材獲得競争が激化していることが背景にあるとみられ、各大学は学生に注意を呼びかけている。（広瀬航太郎）◆「証拠をください」「内定を受けたら就活は続けられませんよ」。東京都内の