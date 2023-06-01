◇卓球・世界選手権団体戦日本―台湾（2026年5月9日英ロンドン）決勝トーナメントの準決勝が行われ、男子の日本は台湾を3―0で下して決勝進出を決め、57年ぶりとなる金メダル獲得に王手をかけた。第1試合は張本智和（トヨタ自動車）が登場。世界ランキング7位の林繇儒とのエース対決は第1ゲームを5―11で先取されるが、以降の3ゲームを連取。これで流れを呼び込むと、続く松島輝空（フリー）、戸上隼輔（井村屋グ