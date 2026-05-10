株式投資では、「急騰した株に飛び乗るべきか」は多くの人が悩むポイントです。勢いに乗ってさらに上がる銘柄もあれば、そこが天井となって急落するケースもあります。では、株で稼いでいる人は、こうした局面で何を基準に判断しているのでしょうか？ 「株価チャートのクイズに答えるだけで株のセンスが身につく」――そんなユニークなスタイルで人気を集めているのが『株トレ――世界一楽しい「一問一答」株の教科書』です。著者