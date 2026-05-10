中学生の子どもに「新品のiPhoneでないと嫌」と言われると、親としては悩むでしょう。友だちにiPhone利用者が多いと聞くと、なおさら必要なのではないかと感じるかもしれません。一方、iPhoneは価格が高く、何も考えずに購入すると家計への負担は小さくありません。 そこで本記事では、中学生のスマートフォン事情を踏まえながら、新品のiPhoneをできるだけ負担を抑えて手に入れる方法を整理します。 中学生