「貯金2500万円あれば老後は安心」と思っていませんか。夫婦の年金が月17万円ほどの場合、平均的な家計データと照らし合わせると、毎月数万円の赤字が発生する可能性があります。住宅ローンが終わっていても油断はできません。 本記事では、統計データをもとに、夫婦で貯金「2500万円」、年金「月17万円」で本当に老後を乗り切れるのかを具体的に検証します。 年金「月17万円」で暮らせる？ 家計