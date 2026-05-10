数多くの著名人のヘアメイクを手掛ける、ヘア&メイクアップアーティストの小田切ヒロさん（44）。登録者数165万人超えのYouTubeチャンネル『HIRO BEAUTY CHANNEL』を運営し、総フォロワー数は390万人（2026年5月時点）を誇る。【衝撃画像】「父親から立てなくなるまでボコボコにされた」家族に虐待され中2で精神崩壊した小田切ヒロの写真をすべて見る「美のカリスマ」として脚光を浴びる存在だが、その裏には想像を絶する幼