本稿で紹介している個別銘柄：遠藤照明（6932）、愛知電機（6623）、ダイヘン（6622）、丸藤シートパイル（8046）、ジェコス（9991）株式市場では、相変わらず「高市トレード」が大きな注目を集めている。積極的な財政出動や経済安全保障への期待から、防衛やサイバーセキュリティなどの関連銘柄はすでに大きく上昇しており、「今からでは高値づかみではないか」と感じている個人投資家も少なくないだろう。ただ、DAIBOUCHOU