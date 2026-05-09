お笑いコンビ「おぎやはぎ」の小木博明（54）と矢作兼（54）が9日放送のMBSテレビ痛快！明石家電視台」（土曜後3・00）にゲスト出演。意外な経歴を明かした。番組ではコンビの経歴を紹介。1989年、高校3年生時に出会い、卒業後の90年にそろって就職した2人。小木は就職先が東京ディズニーリゾートを運営する「オリエンタルランド」だったことを明かし共演者を驚かせた。小木は同社について「あそこって、言っていい話と悪