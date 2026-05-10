学校に持っていく水筒によって子どもが内臓を損傷するという恐ろしい事故が繰り返し起きている。小児科医の森戸やすみさんは「水筒はどう持たせるかが非常に大事。子どもが内臓を損傷しやすい理由、腹部を強打したらどうすべきかについても知っておいてほしい」という――。写真＝iStock.com／Hakase_※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Hakase_■何度も繰り返される水筒による事故ゴールデンウィーク以降は日ごとに日差し