Image: 株式会社ワイエス こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。最近、スマホショルダーを買ったはいいけれど使わなくなっている……これって私だけではないのでは？財布が入らないからバッグは別で必要だし、充電や会計のたびに取り出すのが面倒で、結局ポケットにスマホを入れて持ち運んでしまうんですよね。「本革ヴィンテージスマホショルダー Fo