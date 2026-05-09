5月8日、元放送作家・鈴木おさむ氏のYouTubeチャンネル「鈴木おさむに全部ハナシます!!」が更新され、ゲストに俳優の田中圭が登場した。2人のトークが繰り広げられたが、その内容が一部で疑問を持たれている。鈴木氏のYouTubeチャンネルは、毎回、著名人のゲストを呼び、鈴木氏が放送作家として培った独自の視点で、本音の対談をするというもの。今回は、2025年4月に「週刊文春」で永野芽郁と不倫疑惑を報じられた田中を呼び、