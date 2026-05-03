Image: CASIO G-SHOCKのエクストリームスポーツ向けライン「G-LIDE」に、初の心拍計搭載モデル「GBX-H5600」が加わりました。光学式センサーによる心拍計と加速度センサーによる歩数計を搭載しており、トレーニング解析、睡眠による回復度解析、呼吸エクササイズ、血中酸素レベル計測機能を備えています。アスリートのワークアウトやコンディション管理にも使える高機能モデルです。シース