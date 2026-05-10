一昔前は、学校の“制服”は支配の象徴と捉えられることがあり、生徒会などが中心となって廃止を決議したケースもあった。ところが、近年は女子高生が制服を着て楽しそうに踊る動画をTikTokにUPする例も増えた。“制服ディズニー”に象徴されるように、高校生の今だけ着られる服として制服が支持されている。特に「セーラー服を着てみたい」と憧れを抱く高校生は少なくないようだ。【写真】あの“広瀬すず”も着用で話題…杜の都