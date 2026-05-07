志摩スペイン村 パルケエスパーニャが好調だ。2022年、VTuberの周央サンゴ氏（チャンネル登録者数66万人）に取り上げられたことをきっかけに、人気に火が付いた。2024年度には近鉄グループの決算で初めて「観光施設」部門の営業損益が開示され、利益を生む施設になったことが示唆された。優れたショーやパレードなどのエンターテインメント、美しい景観、楽しいライドアトラクションを有するテーマパークの魅力がコラボイベント等