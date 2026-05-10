5月10日、東京11Rで行われた第31回NHKマイルカップ（3歳オープン・牡牝・G1・芝1600m・1着賞金＝1億3000万円）は、D.レーン騎乗の1番人気、ロデオドライブ（牡3・美浦・辻哲英）が勝利した。ハナ差の2着に4番人気のアスクイキゴミ（牡3・栗東・藤原英昭）、3着に6番人気のアドマイヤクワッズ（牡3・栗東・友道康夫）が入った。勝ちタイムは1:31.5（良）。2番人気で横山和生騎乗、エコロアルバ（牡3・美浦・田村康仁）は、9着敗