約束
『約束』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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不倫した夫が提示した異様な離婚条件、法的効力はあるのか弁護士が解説
柳原桑子弁護士によると、離婚後の交際や再婚は原則として自由であるとのこと
弁護士ドットコム
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オーディションフィーバー終了か…timelesz新曲の売上で見えた「陰り」
発売初日に約33万枚を売り上げたが前作のハーフミリオンには届かなかったとのこと
東スポWEB
2026年8月7日
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『VIVANT』第11話の無料配信がTVer歴代最高を更新し1000万回突破
第11話の無料配信がTVerとTBS FREEの合計で1000万回再生を突破した
オリコンニュース
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老化と認知症で一番違うこと
老化か認知症かの判断基準は「生活への支障」と「症状の継続性」だという
レタスクラブ
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会社を売ったのに元社長が約2億円の連帯保証を背負わされたM&Aの手口
売却後も元社長には約2億円の連帯保証が残り、会社資金も流出したという
ダイヤモンド・オンライン
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UEFAがFIFA幹部会のインファンティーノ信任を一蹴し、ボイコット姿勢を維持
UEFAはこれを「会長に雇われた人々の同意」と批判し、ボイコット姿勢を崩していない
サッカーダイジェストWeb
2026年8月6日
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小学館の報告書で判明 週刊ポスト編集者による女性への「過激要求」
女性自身
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元西武のメッツ左腕ヤンがメジャー初登板で開脚ジャンプを披露
初三振奪取後に「ラ・センテンシア99」と名付けた開脚大ジャンプを披露し
東スポWEB
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世帯年収520万円の30代夫婦、娘の教育費を投資で増やすか現金で守るか対立
夫が新NISAでの運用を提案したところ、妻は「やらせない」と強く拒否したという
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
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子をあきらめる決断に医師が激怒 15歳で被爆した女性が気づいた「差別心」
夫も被爆者で「障害のある子がうまれると怖い」という女性の言葉に医師が激怒
文春オンライン
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食料品1%減税 財源など課題残す
TBS NEWS DIG
2026年8月5日
2026年8月4日
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ベッセント財務長官のメモが示す、日米協調為替介入の舞台裏
ベッセント米財務長官がメモに「円を買う」と記し実際の介入も行ったとみられる
J-CASTニュース
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YOASOBIが米ロラパルーザのメインステージに初登場、2年前の約束を果たす
2024年の初出演から規模を拡大し、自身初となるメインステージへの登場を果たした
オリコンニュース
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義父の遺産1500万円を夫が家族に分配、妻と子どもに贈与税がかかる可能性
相続税を納めた後でも夫から妻・子への分配は贈与税の対象となりうる
ファイナンシャルフィールド
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日本と米国が28年ぶりに協調して円買い介入を実施、円相場が急騰
7月31日の介入で円相場は163円台から一時155円台まで急騰したとのこと
読売新聞オンライン