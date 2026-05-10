クルーズ船「にっぽん丸」が、35年の歴史に幕を閉じます。10日、横浜港に入港したのはクルーズ船「にっぽん丸」です。「にっぽん丸」は1990年の就航以来、60万人以上の客を乗せ、約530万キロ、地球133周分もの距離を航海してきました。にっぽん丸・内田幸一船長「何度も何度もお客様と感動を分かち合える航海に出かけてきました。お疲れさま、にっぽん丸。忘れないよ、にっぽん丸。ありがとう、にっぽん丸」乗船した夫婦「最後なの