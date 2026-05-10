元TOKIOの松岡昌宏（49）が10日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。「あんなに男らしい奴いない」と思う旧所属事務所の後輩俳優を実名で明かした。リスナーからテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）の韓国スペシャルについて、ゲストとして登場した「iKON」のジナンとの「裏話あれば、話せる範囲」とメッセージが寄せられた。松岡は今回のロケがジナン抜きでは成立し