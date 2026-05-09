歌手の浜崎あゆみ（47）をめぐって、「父親が見つかった？」と、ゴールデンウイーク明けにちょっとした騒動になっていたことにお気づきだっただろうか。【もっと読む】浜崎あゆみが久々のコンビニ訪問で大困惑！ ボー然とする姿に上がってしまった「子育てしてるの？」の反応5月7日、浜崎はインスタグラムに「父上のお店、（中略）本日グランドオープン」と“告知”しつつ、自撮りを含む写真を6枚投稿。うち5枚は日本料理店を